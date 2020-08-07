شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: ابنى أحمد طلته حلوة على الشاشة وفرحان له بمسلسل "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كمال أبو رية إنه أعجب بأداء ابنه أحمد فى مسلسل "قوت القلوب"، وتفاجأ بالدور الذى قدمه من خلاله الذى وصفه بالمقبول، ونال من خلاله ردود فعل قوية، مشيرا إلى أن ابنه أحمد لديه كاريزما على الشاشة ودمه خفيف وطلته حلوة.

وأشار أبو رية، أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية "دى إم سى"، أن ابنه الآخر يدرس هندسة اتصالات بعيدا عن مجال الفن ويعتمد على نفسه حاليا، كما أن ابنته حبيبة تعمل فى مجال الإخراج حاليا ويتمنى لها مستقبل كبير.

وأكد أثناء حواره أنه كان مهتم بمجال الرسم من صغره ولكن حاليا مجال الفن أبعده عن الرسم، مضيفا أنه كان يرسم لابنته أشياء أثناء دراستها فى الجامعة. وقال إنه أثناء تقديمه شخصية قاسم أمين الذى قدمها فى أحد أعماله كان يرسم اسكتشات لها ويعمل مكياجه بنفسه.

وكانت آخر أعمال الفنان كمال أبو رية حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.