شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تتعرض لموقف محرج بسبب ابنها موروكان.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة ماريا كارى إلى موقف محرج وذلك بسبب ابنها، حيث كان موروكان ابن ماريا البالغ 6 سنوات، فى فيديو لايف عبر حسابه على تيك توك وطلب منه أحد المتابعين لحسابه أن يظهر والدته فى الفيديو وتوجه التحية، وهو ما تحمس له الطفل ليذهب إلى والدته ويخبرها، إلا أنها فيما يبدو لم تكن على علم بأنه فى فيديو مباشر، على تيك توك لترفض طلبه وتقول له أخبره أننى مشغولة بمكالمة عمل، وهو ما وضعها هى وابنها فى موقف محرج.

من جانب آخر كان للنجمة ماريا كارى مواقف كثيرة لمكافحة فيروس كورونا، حيث حصد الحفل الخيرى الذى أقامته النجمة العالمية ماريا كارى وبيلى إيليش وعدد من النجوم، أكثر 8 ملايين دولار تبرعات، الذى أقاموها عبر البث المباشر من منزلهم للمساهمة في جهود مكافحة فيروس "كورونا".

وشارك في الحفل، المطرب البريطاني إلتون جون، من مطبخ منزله، وأيضا فريق "باك ستريت بويز" والمغنيات بيلي إيليش وليزو وأليشيا كيز وماريا كاري وليدي جاجا، وكذلك المغني تيم ماجرو، وظهروا جميعا عبر كاميرات الهواتف الذكية أو كاميرات المنازل أو منصات إلكترونية عبر الإنترنت.

Advertisements

وخصصت حصيلة الحفل لمؤسستين خيريتين تقدمان المساعدة لذوي المهن الأكثر احتياجا خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وللأمريكيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الفيروس.

ماريا كارى بدأت مسرتها الفنية فى عام 1989 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة واستطاعت ان تكتسب شعبية جارفة ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها " we belong together " و" fantasy " و " one sweet day " ، وغيرها.