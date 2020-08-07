كمال أبو رية: معنديش مشكلة أشارك بمشهد واحد فى أى عمل بشرط يكون له تأثير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان كمال أبو رية عن سعادته بتقديمه حلقة فى مسلسل "إلا أنا" حكاية "بنات موسى"، الذى تم طرحها مؤخرا، وقال خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى": "الشخصية التى قدمتها من خلال العمل عجبتنى أول ماتعرضت عليا، ولذلك وافقت عليها على الفور"، مشيرا إلى أنه لا مانع عنده من تقديم مشهد واحد فى العمل بحيث يكون مؤثرا.
وكانت آخر أعمال الفنان كمال أبو رية حكاية "بنات موسى" من مسلسل "إلا أنا" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.
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