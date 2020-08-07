شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر.. هند رستم تعترف: الرجل الذى تنازلت عن نجوميتى من أجله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل غدا السبت الذكرى التاسعة لرحيل النجمة الكبيرة هند رستم عن عالمنا، وفى تسجيل صوتى نادر لها مع الصحفي الراحل يوسف خليفة والذي تم تسجيله في منتصف السبعينيات معها وتحدثت فيه عن اللقب المحبب لقلبها، وهو مدام دكتور فياض، والذي تنازلت من أجله عن نجوميتها، وتجاهلت النجمة هند رستم بأحد الفنادق في بيروت لحبها في هذا اللقب التى صرحت به ولأول مرة في هذا التسجيل. وأيضا كشفت خلال التسجيل عن سبب حبها لهذا اللقب وفضلت أن تتعامل به عن لقب النجمة هند رستم. وأضافت هند أنها عندما تتحدث عن زوجها الدكتور اللبنانى محمد فياض تشعر أنها زوجة وامرأة، إذا حدث لها أي شيء سيقف بجانبها، خاصة أنها عاشت فترة طويلة مسئولة عن نفسها وشغلها.. وقد رحلت عن عالمنا النجمة هند رستم فى تاريخ 8 أغسطس 2011 بسبب سكته قلبية.

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