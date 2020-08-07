شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول كليبه "انت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة × 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "انت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان، مقطع من الاغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".

من جانب آخر، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الخميس، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة.

Advertisements

يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا.





"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.