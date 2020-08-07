تراند اليوم : شاهد.. فنانة مصرية شهيرة تشعل تويتر بانضمامها إلى نادي يوفنتوس

انضم اسم الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي موقع "تويتر" في مصر، اليوم الجمعة، بعدما أثارت حيرتهم بأنباء حول انضمامها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتداول مستخدمو "تويتر" صورة لفتاة تشبه الممثلة المصرية نشرها الحساب الرسمي لنادي "يوفنتوس"، وزعموا معها انتقال الفنانة الشهيرة إلى صفوف النادي الشهير المنضم إليه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

لكن أوضح عدد من المستخدمين أن الصورة المتداولة للاعبة سارة جاما، قائدة الفريق للسيدات وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات.



وشعر العديد من مستخدمي "تويتر" بربكة بعد مشاهدتهم الصورة بسبب وجود شبه كبير في الملامح بين جاما ودنيا سمير غانم.

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