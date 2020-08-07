فيديو .. نادين نجيم تعرض لحظات مرت عليها خلال انفجار مرفأ بيروت

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر في الفيديو لحظة تأثر منزلها بإنفجار بيروت، الذي ضرب العاصمة اللبنانية قبل أيام، حيث أظهر الفيديو "نادين" وهي تمسك هاتفها وتصور من شرفة منزلها لحظات الإنفجارالأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد وحطم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقطت هي و هاتفها على الأرض، معلقة على الفيديو قائلة: "اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة".
ويذكر أن انفجار بيروت مساء الثلاثاء، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية بيروت عاصمة لبنان مدينة منكوبة.
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