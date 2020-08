سارة الجوهري تعيد إحياء أغاني الأطفال العالمية بدبلجة عربية

خاضت الفنانة سارة الجوهري مغامرة موسيقية جديدة في عالم الأطفال لأول مرة، عبر إعادة إحياء أشهر الأغاني الإنجليزية العالمية المخصصة للأطفال باللغة العربية عبر مشروع "Hey Kids Arabic".

وهو مشروع غنائي عالمي يعد استثنائيا من نوعه تتعاون خلاله سارة مع مؤسسة Vvee Media العالمية المعروفة بتبنيها أغاني الأطفال الشهيرة على مستوى العالم وتحويلها لنسخة عربية موجهة خصيصًا لجمهور الأطفال والعائلات بالعالم العربي، من بينها أغاني مألوفة للجميع بلحنها وموسيقاها، مثل Old Macdonald Has a Farm" والتي أصبح اسمها "مزرعة عمي مراد"، وأغنية "Twinkle Twinkle Little Star" ترجمت إلى "نجمتي نجمتي يا صغيرة"، بجانب أغنية "The Wheels on The Bus" أو "عجلات الحافلة"، وأغنية "Five Little Ducks خمس بطات صغيرات"، وتم اختيار هذه الأغاني الأربع لتكون انطلاقة مشروع "أغاني الأطفال المدبلجة" بنسختها العربية لأول مرة.



وعبرت سارة الجوهري عن حماسها لخوض هذه التجربة نظرا لكونها تعد الأولى من

نوعها عربيًا، حيث تعيد إحياء أشهر أغنيات الأطفال بالدبلجة العربية، موضحة أن أغلب هذه الأغاني معروفة ومألوفة بالنسبة للأطفال وحتى الكبار رغم كون بعضها غير معروف ترجمة كلماتها الإنجليزية، إلا أن لحنها وطريقة غنائها جعلتها محفورة في الأذهان، فلن يسمعها أي شخص إلا ويقول في ذهنه "نعم سمعتها من قبل"، فبعضها معروف لدى الأمهات لاستخدامها في تهويدة الأطفال وحثهم على النوم، وبعضها يتردد في المدارس، وأغلبها مألوف لدى الأطفال لتكرارها في الأفلام والرسوم المتحركة الأجنبية وحتى الإعلانات.



كما أضافت الجوهري أن دبلجة أغاني الأطفال للغة العربية سيساعد على انتشارها بشكل أوسع في الشرق الأوسط، معبرة عن سعادتها لاختيارها لتكون الصوت العربي لهذه الأعمال العالمية، خاصة لكونها ثاني تجاربها الخاصة في الدبلجة، بعدما تم اختيارها من قبل

لتجسيد شخصية أميرة ديزني "سندريلا" بنسختها العربية المدبلجة.

ومن جانبه أوضح أدريان دانيلا، مؤسس ومدير مؤسسة Vvee Media المتبنية للمشروع، أن الهدف الأساسي المحافظة على أغاني الأطفال التقليدية والمتوارثة عبر أجيال عدة ومحاولة نشرها عالميا بأكبر قدر ممكن من اللغات، مرفقة برسوم متحركة Animation تأسر الأطفال لسهولة حفظها وترديدها، موضحا أن السوق العربي يعد من أهم الأسواق الغنائية لهذه الأغاني، نظرا لكون اللغة العربية من أكثر اللغات المنطوقة انتشارا، وكون الأغاني نفسها مألوفة لدى الأطفال والعائلات العرب حتى وإن كان هناك حاجز لغوي في ترجمتها، وحرصت الشركة على اختيار أكثر الأغاني المعروفة والمألوفة في لحنها وموسيقاها ودبلجتها باللغة العربية، وتم جمعها في مشروع واحد يحمل اسم Hey Kids Arabic بدأ إطلاقه بأربع أغاني ويستمر كل فترة بأغاني جديدة مصحوبة بكليبات Animation.

سارة الجوهري الشهيرة بلقب "جوهري"، مغنية مصرية مستقرة حاليا في دبي، بدأت رحلتها الغنائية منذ قرابة 12 سنة واشتهرت بأول أغانيها "بلونة"، وحققت نقلة نوعية في مشوارها بكونها أول مصرية تتعاقد مع يونيفرسال ميوزيك العالمية لتتولى مهمة توزيع وتسويق أغانيها، وأطلقت معها أكثر من أربعة أغاني حتى الآن، منها "هاي" وبيبصو" و"داير زيادة".