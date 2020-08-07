احتفل النجم محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "إنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ونشر "رمضان" مقطع من تصوير أغنية "إنت جدع"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". View this post on Instagram #enta_gad3 66million views #2020 💪🏽😎 #الحمد_لله A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Aug 7, 2020 at 11:28am PDT Advertisements يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كليبة الجديد "تيك توك" الذي طرحه منذ أيام مع النجم سوبر ساكو والتي تصدرت التريند في بعض الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحاً كبيراً.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. محمد رمضان يـحتفل بوصول كليبه "إنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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