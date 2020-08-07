نشوى مصطفى علي قناة المحور ببرنامج بنت البلد منتصف أغسطس

استقرت الشركة المنتجة لبرنامج " بنت البلد " للفنانة نشوى مصطفى على إنطلاق اولى حلقات البرنامج يوم ١٥ أغسطس الجارى على شاشة المحور .

وقال خالد غنيم رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للإنتاج الإعلامى فى تصريحات صحفية إننا نسعى دائما لتقديم كل ماهو جديد فى عالم الاعلام وهدفنا دائما هو إرضاء الجمهور و تقديم محتوى أفضل . نسعى دائما لتقديم كل ماهو جديد فى عالم الاعلام وهدفنا دائما هو إرضاء الجمهور و تقديم محتوى أفضل .

وأكد خالد غنيم أن برنامج بنت البلد هو برنامج اجتماعى يحتوى على عدد من الفقرات الاجتماعية والتربوية ومناقشة قضايا الأسرة العربية والمصرية كما يشتمل على فقرات طبية وفقرات للطهى والموضة وصحة وجمال المرأة . يحتوى على عدد من الفقرات الاجتماعية والتربوية ومناقشة قضايا الأسرة العربية والمصرية كما يشتمل على فقرات طبية وفقرات للطهى والموضة وصحة وجمال المرأة .

جدير بالذكر أن برنامج " بنت البلد " سوف ينطلق يوم ١٥ اغسطس من السبت إلى الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا و الإعادة الثانية عشر صباحا.

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