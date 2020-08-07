فيديو.. أحمد عز يدعم لبنان بدقيقة حداد ورفع العلم

حرص الفنان أحمد عز وأسرة مسرحيته "علاء الدين" علي إعلانهم دعم الشعب اللبناني بالوقوف دقيقة حداد علي ضحايا انفجار بيروت ورفع العلم اللبناني في نهاية العرض.

وعاد فريق عمل مسرحية "علاء الدين" إلى تقديم عروضه أمس الخميس على مسرح فندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يختتم العرض اليوم الجمعة 7 أغسطس.



وتم تقديم مسرحية علاء الدين في مصر والسعودية قبل ظهور فيروس كورونا وتوقفت نتيجة حظر التجوال.

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"علاء الدين" إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري.



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