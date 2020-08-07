إنريكي إجلاسيس يعلن دعمه وتضامنه مع لبنان

أكد المطرب العالمي إنريكي إجلاسيس دعمه وتضامنه مع لبنان وأهلها عقب الانفجار الضخم الذي هز مدينة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

ووجه إنريكي الدعوة لمحبيه للتبرع ودعم لبنان بصورة للعلم اللبناني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: أرسل حبي لكل فرد في لبنان إنقاذ الطفل علي الأرض جاهزة لدعم كل الحالات العاجلة التي تأثرت من الحادث وأرجو أن يفكر كل قادر في التبرع.. أحبك يا لبنان.

واستقبل النجم العالمي إنريكي إجلاسيس طفله الثالث من لاعبة كرة التنس آنا كورنيكوفا في شهر فبراير الماضي.

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وأكد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الذي ظهر عبر الشاشات يصرخ ويبكي ويطلب المساعدات من كل مكان، في تصريحات صحفية أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".



ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية

على شكل حبيبات، وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.



وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات (أكثر من 5 أميال)، وهو ما يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.



وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جدا، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.