ليندا خريجة الاقتصاد والعلوم سياسية .. راقصة هزت مشاعر 466 ألف متابع

نجحت الراقصة الإيطالية ليندا مارتيني، في السيطرة على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر، مساء اليوم الجمعة، بعد احتلالها المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر بحثًا، بأكثر من 5 آلاف عملية بحث خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية قيام المنتج نصر محروس بعمل نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي بدونها.
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ليندا: رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص
ليندا مارتيني، عبرت عن غاضبها من حذف كليب "ضارب عليوي"، بعدما وصلت عدد مشاهداته لأكثر من 2 مليون مشاهدة، مؤكدة على أن الكليب أنه أصبح على موقع البحث الشهير جوجل باسم الراقصة ليندا، وفقًا بيان لها نشرته على موقع الصور " إنستجرام".
وتابع ليندا:" في البداية طلب المنتج نصر محروس، أن أقوم بإرسال صور لـ 4 بدل رقص لاستخدامهم في الكليب لكنني رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأنني سأدخل بيوت أسرمصرية، ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز علي مضمون الأغنية".
ولفت الراقصة:" أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للبس الذي يريده والتي سأقوم بارتدائها في الكليب، ورغم رفضي ولكنه أصر لذلك وافقت أن تكون كذلك ولكن نقوم بإبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا".
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الراقصة ليندا مارتيني
- عمرها 33 عامًا.
- درست اقتصاد والعلوم السياسية.
- لديها الجنسيتان المصرية والإيطالية.
-والدها كان يرفض دخولها مجال الرقص.
- تعمل في مجال المودلينج والتمثيل.
- يتابعها على موقع الصور " إنستجرام" أكثر من 466 ألف شخص.
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