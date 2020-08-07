بالصور.. نجوم مسرح مصر يفتتحون مسرحية صباحية مباركة

بدأت أمس أولي عروض مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" على مسرح جراند نايل تاور فى جاردن سيتى وسط حضور جماهيري رغم الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.
مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمدسلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، جابر فراج، هاني فاروق، ضحي نصرالدين، الاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، ديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، إنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني وإخراج أشرف عبدالباقي.
وتدور أحداث العرض في إطار غنائي استعراضي ويتم عرضها أسبوعياً أيام الخميس والجمعة والسبت، ويتم بيع تذاكر المسرحية من خلال موقع تيكتس مارشيه وشباك تذاكر المسرح.
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