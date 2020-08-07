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شكرا لقرائتكم أمل عرفة تعلن إصابتها بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة السورية، أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا، وطمأنت جمهورها ومحبيها بأنها قوية وستتعافى لتتابع التصوير.
وقالت عرفة إن 5 أطباء أكدوا إصابتها "بكوروناية بنت حلال"، حسب التعبير خفيف الظل الذي استخدمته في تدوينة في إحدى صفحتاها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنها تتعامل مع الحالة على أنها مرض عادي رغم الألم، وقالت إن الجميع سيصابون بكورونا، وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأضافت: "الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس".
وقالت إنها ستتعافى بعد أيام، وستعود لاستكمال التصوير، موجهة الشكر للأطباء المشرفين على حالتها، والذين يعملون جاهدين لمنع وصول الفيروس إلى الرئة.
وختمت كلامها: "كله معتمد على المناعة، الثقة، الطب، العلم والإيمان، كورونا.. أنا قوية".
يذكر أن أمل عرفة هي ابنة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، وتوصف بأنها فنانة شاملة، إذ عرفت كممثلة ومطربة ومؤخرا كانت تقدم برنامجاً تلفزيونياً.
ولها عدد من الأعمال الدرامية المشهورة، آخرها المسلسل الذي أثار الجدل قبل عرضه "شارع شيكاغو".
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