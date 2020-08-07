شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد لحظة إصابة نادين نجيم فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم، فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لحظة اصابتها من انفجار بيروت، حيث تناول الفيديو تصويرها للحريق الذى نشب في مرفأ بيروت، قبل حدوث الانفجار حتى أطلقت الصرخات بسبب الانفجار الذى تسبب في اصابتها وخضوعها لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات.

وكانت الفنانة اللبنانية ريما نجيم، قالت إن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت الثلاثاء الماضى، حيث غردت ريما قائلة "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل و الأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها صلّولها".

واستقبلت المستشفيات عددا كبيرا من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء، فيما ظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.