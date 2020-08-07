شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب وسط المتطوعين فى بيروت لمساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الفنانة مايا دياب العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم المساعدة إلى المتضررين من التفجيرات التي شهدها لبنان، الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

وحرصت الفنانة مايا دياب على الوقوف إلى جانب المتطوعين لمساعدة العائلات المتضررة من انفجار مرفأ العاصمة بيروت، كما وجهت كلمة إلى السياسيين اللبنانيين، حيث شنت هجوما حادا عليهم على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد.



مايا دياب وسط المتطوعين في بيروت (1)

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وفي وقت سابق، نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو من داخل منزلها لتوضح حجم الخسائر التى لحقت به بعد تفجيرات بيروت التى راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف المصابين حتى الآن، وشاركت مايا المقطع المصور مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى كانت قد التقطته بعد ساعة واحدة من التفجيرات.

وكتبت مايا دياب، فى تعليقها على مقطع الفيديو: "ساعة بعد الاعتداء / الانفجار / المفرقعات / المازوت / التلحيم.. ما بدّى استبق التحقيقات.. لكن نعم نريد رجلاً فى هذا الوطن ولهذا الوطن، رجل قرار، رجل كلمة، رجل المحاسبة، رجل القانون، رجل التخطيط، رجل التقدّم، رجل الازدهار، رجل يحكم بحبّه لوطنه، يفدى بدمه وطنه بنفسه وليس بشعبه، رجل يجعل من بلده القمّة، باختصار رجل وفى هذا البلد الرجال قلائل لا بل فى السياسة مفقودين.. نحن الأموات الأحياء.. نحن هنا.. هل تروننا.. بيروشيما.. بيروت أم الدنيا.. بيروت منكوبة.. لبنان مكسور".



مايا دياب وسط المتطوعين في بيروت (2)

وكانت النجمة اللبنانية مايا دياب علقت على الحادث المأساوى الذى شهدته لبنان، بانفجار مرفأ ميناء بيروت الرئيسى، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، وكتبت دياب عبر حسابها الشخصى بتويتر: "فى واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض، دولة الكلاب والحيوانات الناطقة، دولة ليه اصلاً هيدى دولة، البكاء لا يكفي، بدنا ياكن جثث وبس جثث".



مايا دياب وسط المتطوعين في بيروت (3)