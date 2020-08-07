شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تكشف عن لحظات تفجير مرفأ بيروت قبل سقوط النافذة عليها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التي التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً.

وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة انه بعدني عايشة".

Advertisements

وكانت النجمة اللبنانية قد عبرت عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.





وكتبت نادين نسيب نجيم، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "دموعى ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيونى.. بشكر الله كل ثانية ولادى بخير.. ويسوع عطانى عمر جديد.. وجهى بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب.. عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات.. عم صللى للكل.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك.. الله يكون بعون كل المصابين".