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أشرف زكى يطالب الجمهور والفنانين بالدعاء لـ سناء شافع بسبب حالته الحرجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدهورت الحالة الصحية للفنان الدكتور سناء شافع خلال الساعات الأخيرة، والمتواجد داخل إحدى المستشفيات، وطالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، الجمهور والفنانين بالدعاء لـ شافع، حيث علق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، :"بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذى الدكتور سناء شافع".

 

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كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، لـ"الخليج 365" أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس ، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

 

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.

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