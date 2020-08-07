شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة توجه الشكر لمصر والسعودية والإمارات لدعمها الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة كارول سماحة الشكر لمصر وغيرها من الدول التي ساندت ودعمت الشعب اللبناني عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة "بيروت" الثلاثاء الماضى، الذي أسفر عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف.



كارول سماحة على تويتر

وغردت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "‏من القلب شكرا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا.. شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك ‎محمد السادس المغرب، شكرا السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، إيران، العراق، كردستان، شكرا ‎فرنسا".

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ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، صورة لطفلة صغيرة توفيت بين ضحايا تفجير بيروت، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "الله يصبر أهل هالطفلة على خسارتها"، كما أعادت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، نشر الصورة ذاتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "يا حبيبتى.. الله يرحمك".

يشار إلى أن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، كان قد أعلن ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المدمر الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى بالميناء البحرى لبيروت ليصل إلى 154 شخصا، فى حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص.

وأشار الوزير - فى تصريح له اليوم الجمعة - إلى أن الحالات الحرجة من المصابين يبلغ عددها 120 شخصا، لافتا إلى أن نحو 20% من إجمالى الجرحى والمصابين يحتاجون إلى عناية طبية داخل المستشفيات، وأضاف أن الزجاج المتطاير جراء الموجة الانفجارية القوية التى أحدثها التفجير، أدى إلى وقوع إصابات بالغة لدى الجرحى وتحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.