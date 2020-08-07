شكرا لقرائتكم خبر عن "Mad Max" تحتفل بعيد ميلاد الأسطورة المحاربة فوريوسا "تشارلز ثيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن الشهير Mad Max، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة العالمية تشارليز ثيرون، صاحبة شخصية "فوريوسا" الشهيرة، الذي يوافق اليوم 7 أغسطس.

ونشرت الصفحة صورة للمحاربة الأسطورية عبر حسابها الشخصي بموقع السوشيال ميديا فيس بوك، للاحتفال بعيد ميلادها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد للإمبراطورة فوريوسا، تشارليز ثيرون".





من ناحية أخرى نقل موقع جاست جيرد تصريحات النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون حول الحب والمواعدة، حيث قالت فى حوار إذاعى إنها لا تحتاج إلى رجل فى حياتها حاليا، ولا ترى مغزى من دخولها فى علاقة حب جديدة.

وأضافت ثيرون فى تصريحاتها أنها كانت فى سيارتها مع ابنتيها، وقالت لها إحداهما: "ماما إنت تحتاجين إلى حبيب وأن تدخلى فى علاقة حب مع أحدهم"، لترد عليها ثيرون بأنها لا تحتاج إلى ذلك.

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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن هناك أكثر من 72 مليون أسرة شاهدت فيلم تشارليز ثيرون The Old Guard خلال الأسابيع الأربعة الأولى من طرحه عبر نتفليكس، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم الذى لم يتم الترويج له بشكل كاف قبل عرضه.

ونقلت الصحيفة تصريحات النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتى أكدت فيها أن القائمين على الفيلم لم يحددوا حتى الآن إذا كان هناك جزء ثان من الفيلم أم لا، ولكنها تأمل فى جزء جديد بعد النجاحات التى حققها الجزء الأول.

فيلم The Old Guard يدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة الخالدين تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لإحدى شركات الأدوية التى تنوى استخراج مصل منهم لعلاج كافة الأمراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهى نهاية مأسأوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهى جندية أمريكى عادت من الحياة فى أفغانستان اثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.