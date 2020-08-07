شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سارة الجوهرى تعيد إحياء أشهر أغانى الأطفال العالمية بالدبلجة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة سارة الجوهرى مغامرة موسيقية جديدة فى عالم الأطفال لأول مرة، عبر إعادة إحياء أشهر الأغانى الإنجليزية العالمية المخصصة للأطفال باللغة العربية.

وعبرت سارة الجوهرى عن حماسها لخوض هذه التجربة نظرا لكونها تعد الأولى من نوعها عربياً، حيث تعيد إحياء أشهر أغنيات الأطفال بالدبلجة العربية، موضحة أن أغلب هذه الأغانى معروفة ومألوفة بالنسبة للأطفال وحتى الكبار رغم كون بعضها غير معروف ترجمة كلماتها الإنجليزية، إلا أن لحنها وطريقة غنائها جعلتها محفورة فى الأذهان، فلن يسمعها أى شخص إلا ويقول فى ذهنه "نعم سمعتها من قبل"، فبعضها معروف لدى الأمهات لاستخدامها فى تهويدة الأطفال وحثهم على النوم، وبعضها يتردد فى المدارس، وأغلبها مألوف لدى الأطفال لتكرارها فى الأفلام والرسوم المتحركة الأجنبية وحتى الإعلانات.

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وأضافت الجوهرى أن دبلجة أغانى الأطفال للغة العربية سيساعد على انتشارها بشكل أوسع فى الشرق الأوسط، معبرة عن سعادتها لاختيارها لتكون الصوت العربى لهذه الأعمال العالمية، خاصة لكونها ثانى تجاربها الخاصة فى الدبلجة، بعدما تم اختيارها من قبل لتجسيد شخصية أميرة ديزنى "سندريلا" بنسختها العربية المدبلجة.

سارة الجوهرى الشهيرة بلقب "جوهري"، مغنية مصرية مستقرة حاليا فى دبي، بدأت رحلتها الغنائية منذ قرابة 12 سنة واشتهرت بأول أغانيها "بلونة"، وحققت نقلة نوعية فى مشوارها بكونها أول مصرية تتعاقد مع يونيفرسال ميوزيك العالمية للتولى مهمة توزيع وتسويق أغانيها، وأطلقت معها أكثر من أربعة أغانى حتى الآن، منها "هاي" وبيبصو" و"داير زيادة".