شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد سعد بـ"لوك" جديد وخطيبته تغازله: نعيما يا فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد سعد جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى "إنستجرام" ظهر من خلالها بلوك جديد حالقا فيها ذقنه وعلق عليها "مفيش نعيما"؟، لتغازله خطيبته علياء بسيونى على الصورة "نعيما يا فنان".





وأعرب النجم أحمد سعد في تصريحات سابقة عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها عقب طرح أغنية "100 حساب" التي جمعته بمطرب المهرجانات حسن شاكوش لأول مرة والتي حققت نسب مشاهدة عالية تخطت 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقال النجم أحمد سعد لـ"الخليج 365"، إن ردود الفعل فاقت توقعاته، حيث نالت الأغنية إعجاب عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، موضحا أنه سعيد أيضا بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي وصفه بصوت قوي ومميز، ويتمنى التعاون معه في عمل آخر خلال الفترة المقبلة قائلا: الأغنية بسيطة وليس بها أى إسفاف.

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أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغانى أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين التريندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهورى على تفاعلكم القوى مع أغانى مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.