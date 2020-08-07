شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مصطفى حجاج فى وصلة تمرينات قاسية ويشوق متابعيه: جاهزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب مصطفى حجاج من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصورة مغايرة تماماً عما اعتاد متابعوه وجمهوره، حيث ظهر أثناء وصلة من التمرينات الشاقة خلال فيديو قصير نشره مؤخراً، وعلق على الفيديو بتشويق متابعيه: "جاهزين".



مصطفى حجاج

وكان المطرب مصطفى حجاج حرص فى وقت سابق على الاحتفال بمناسبة عقد قران أخيه مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه مع أخيه وعلق عليها بكتابة رسالة إليه قال فيها: "مبروك مبروك يا روح قلبي فرحة عمري بيك يا فهمي ياحجاج نور عين أخوك فهمي حجاج اتجوز يا ناس".



مصطفى حجاج أثناء تمرينه

على جانب آخر شارك المطرب مصطفى حجاج خلال موسم دراما رمضان الماضى بغنائه تتر مسلسل "خيانة عهد"، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقى نادر حمدى.

Advertisements



حجاج

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .