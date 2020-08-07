شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب ظهور دنيا سمير غانم تريند على تويتر وقصة شبهها للاعبة يوفنتوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور لاعبى فريق يوفنتوس الإيطالي بالأطقم الجديدة الكوميديا والضحك، وذلك بعد اكتشاف الشبهة الكبير من اللاعبة قائدة فريق السيدات سارة جاما، والفنانة دنيا سمير غانم والتى شارك في قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.





وغرد مستخدمو تويتر على الصور المنتشرة، حيث قالت إحدى المغردات: "سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم، ناس كتير شافت الصورة دي على صفحة نادي يوڤنتوس الإيطالي، وافتكرت إن دنيا سمير غانم وقّعت للنادي على سبيل الدعاية للتيشيرت الجديد.. لكن دي في الحقيقة هي سارة جاما قائدة الفريق للسيدات، وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات".



حساب فريق اليوفنتوس على تويتر









وكتبت أخرى: "لقيت دنيا سمير غانم تريند قولت يمكن نزلت أغنية ولا حاجة لقيت التريند كله الصورة دي"، وقال آخر ساخرا: "دنيا سمير غانم مضت ليوفنتوس لمدة 4 سنوات"، وغردت جيلان:" فعلا شبه دنيا سمير غانم".

وتستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلم "تسليم أهالى" بعد عيد الأضحى مباشرة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرون من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

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وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.