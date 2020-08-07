شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيز فى آخر ظهور لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز، أمس، مع خطيبها أليكس رودريجيز، في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية في نزهة جديدة لهما عقب خروجهما من العزل المنزلي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.

والتقطت عدسات المصورين نجمة البوب وخطيبها وهما في كامل أناقتهما أثناء توجهما إلى مطعم سيبرياني لقضاء وقت رومانسي معاً من جديد، وهو ما أكدته الملابس التي ارتداها الثنائي، حيث ارتدت لوبيز فستانا مصمماً من الكتان المطرز قصير، وحقيبة من فالنتينو ونظارات من ماركة غوتشي الشهيرة، وصندل من البولي فينيل كلوريد، وأسورة ملفوفة من الجلد ماركة هيرميس، بينما ارتدي رودريجيز ملابس كلاسيكية أشبه بالبدلة.



جينيفر لوبيز وخطيبها

ولم يتغاض الثنائي في تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث ارتدي كل منهما كمامة طبية لحمايتهما من الإصابة بالفيروس القاتل.

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جينيفر لوبيز وخطيبها

من ناحية أخرى تعيش لوبيز أفضل أوقاتها حالياً برفقة عائلتها، مثلما ظهر عبر خاصية الاستوري على موقع انستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة مع عائلتها، وعلقت عليها بكتابة : "وقت العائلة"، ولكن أكثر صورة خطفت بها الأنظار هي ظهورها بدون ميكب نهائياً، خلال واحدة من تلك الصور التي تفاعلت من خلالها مع متابعيها حيث تناقلتها الصحف والمواقع التي أثنت على جمال لوبيز الذى لا يزال لا يتأثر بسن، نظراً لإتمامها مؤخراً عامها الـ 51.

ودوماً ما تعتاد النجمة العالمية على الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة بصحبة عائلتها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من وقت لآخر سواء رصدتها عدسات المصورين أو من خلال حسابها على موقع إنستجرام.