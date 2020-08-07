شكرا لقرائتكم خبر عن حاسة إنى روحى رايحة منى وكإنها بتتاخد.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة تحمل اسم "طيبة" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية وعبر يوتيوب، وهى من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين، ويقول مطلع الأغنية: "عيبي إني عشت طيبة وبدي أكتر ما باخد، وأدي النتيجة حلم عمري من أد إيه إتاخد والعيب ده فيا ولا فيهم، والغلطة جاية منين حاسة إنى روحى رايحة منى وكإنها بتتاخد".





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وقالت المطربة شاهيناز، فى وقت سابق، إنها ستخوض تجربة التمثيل المسرحى، من خلال عرض مسرحى ينتجه القطاع الخاص، تغنى خلاله أغنية واحدة فقط، إذ تقدم نفسها كممثلة وليست كمطربة، وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المقرر بدء بروفات المسرحية بعد انتهاء أزمة كورونا إذ كان من المقرر البدء فى المسرحية أوائل العام الجارى، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.

وعن آخر ألبوماتها، أعلنت شاهيناز أن ألبومها الغنائى جاهز للطرح، وتنتظر التنسيق مع الشركة المنتجة لتحديد موعد طرحه كاملا بالأسواق، لافتة إلى أنها طرحت منه عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية.





وطرحت شاهيناز عبر موقع "يوتيوب" أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد فى الشكل والأداء، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.