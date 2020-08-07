شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عاكف يكشف كواليس جرافيكس مسلسل "النهاية" وتامر حسنى يشيد به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضى نجاحا متميزا، خاصة على مستوى الجرافيكس والمونتاج، كأول مسلسل خيال علمي مصري عربى، حيث نالت المؤثرات البصرية وتصميمات وتنفيذ "الجرافيكس" الكثير من الإشادات الواسعة لحرفيتها ومستواها العالمى، لتصبح أحد أبرز ملامح الإبهار في العمل، تحت قيادة المونتير عمرو عاكف الذى بذل مجهودا كبيرا للوصول إلى هذا المستوى في الجرافيكس والمونتاج.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بمسلسل النهاية، وكيف تم الوصول للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل خلال موسم رمضان، وكم المجهود الكبير المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي الذي عرض عبر شاشات القنوات الفضائية.

وأشاد به النجم تامر حسنى على صفحته قائلا: "عمرو عاكف أخويا الصغير والفنان المجتهد اللى على إيده بتحصل نقلة كبيرة فى عالم الجرافيكس فى مصر، ومش ناسى لما اشتغل معايا فى كليب 180 درجة مع المخرج الكبير وصديق عمرى ياسر سامى، وقالى نفسى أعمل النقلة دى وفعلا عملها ربنا يوفقك يا مورا".



تامر حسنى

ومن جانبه أعرب عاكف، عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها عن المسلسل، حول إدخاله لتقنيات الجرافيكس للمرة الأولى في مصر بهذا المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه قرر نشر كواليس التحضيرات للمشاهد الخاصة بالمسلسل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، لكى يظهر للجميع كيفية الوصول لهذا المستوى العالمي الذي ظهر به في المسلسل، وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل.

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وقال عاكف، إن هذا المسلسل أجهده بشكل كبير للغاية خاصة في ظل حرصه على الظهور بجودة عالية لدرجة أنه يعد أول مسلسل مصري في التاريخ الدرامي يتم تنفيذ 3421 شوت، ويحتوى هذا الرقم على أكبر كمية جرافيكس حصلت في تاريخ مسلسل عربي، خاصة في ظل ضيق الوقت، وهذا الأمر يعد تحد كبير بالنسبة له في ظل رغبته في الوصول إلى مستوى عالي من الإبهار والتميز.

وأضاف عاكف أن أكثر الصعوبات التي تعرض لها في المسلسل بجانب ضيق الوقت وهو انتشار فيروس كورونا، نظرا لأن هذه النوعية من المسلسلات تعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية والتي تتطلب تواجد فريق العمل في الاستوديو بشكل كبير، ولكن اضطررنا الى تقسيم الفريق تلتين بيشتغل من المنزل وتلت من الاستوديو بس الحمد لله نجحنا بنسبة 100٪؜ إننا نخرج الشغل في وقت قياسي وجودة عالية.

وأوضح المونتير المصري أنه من أبرز الصعوبات التي تعرض لها أثناء مونتاج وجرافيك العمل هو كيفية الربط بين المونتاج والجرافيكس وتصحيح الألوان، خاصة أنه يعتمد في المقام الأول على الخيال، وليس له مرجعية حياته يتم الاستناد إليها لكونه يعتمد في الأساس على المستقبل والتوقع لهذا الأمر كان لا بد من رسم كل تفصيلة بالجرافيكس بتخيل ورسم تفصيلي عن شكل كل حاجة في المستقبل عام 2120.

وأشار عاكف أن التكنيك الذي تم تنفيذ المشاهد به هو تكنيك عالمي كمشاهد تركيب الروبوت والأطراف الصناعية والدرونز وتعامل الممثلين مع الجرافيكس، مؤكدا أن أكثر شيء ساعدهم أيضا للوصول لهذا المستوى هو التحضيرات لفترة طويلة للوصول لهذا الشكل النهائي الذى ظهر بالعمل فضلا عن إلمام المخرج ياسر سامي بالجرافيكس بشكل كبير ساعدنا ايضا كثيرا.

يشار إلى أن مسلسل النهاية، بطولة النجم يوسف الشريف وشارك في بطولته بجانبة كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي و زكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي وباسم مغنية ومحمد العمروسي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.

يذكر أن عمرو عاكف، أنه تم ترشيحه لجائزة أفضل تريلر (جولدن تريلر أوورد Golden Trailer Awards)، وذلك عن التريلر والتيزر الخاص بفيلم "122" والذي قام بعمل الجرافيك والمونتاج الخاص به .