الكشف عن خدع المستقبل في مسلسل يوسف الشريف "النهاية"

حقق مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، الذي عُرِض في السباق الرمضاني الماضي، نجاحاً كبيراً، خصوصاً على مستوى الجرافيكس والمونتاج، كأول مسلسل خيال علمي مصري عربي.

ونالت المؤثرات البصرية وتصميمات وتنفيذ الجرافيكس، الكثير من الإشادات لحرفيتها ومستواها العالي؛ لتصبح أحد أبرز ملامح الإبهار في العمل، تحت قيادة المونتير عمرو عاكف، الذي بذل مجهوداً كبيراً للوصول إلى هذا المستوى في الجرافيكس والمونتاج.

ونشر عاكف عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وكيف تمَّ الوصول للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل خلال موسم رمضان، وكم المجهود الكبير المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي الذي عُرِض عبر شاشات القنوات الفضائية.

وأعرب عاكف عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن المسلسل، حول إدخاله لتقنيات الجرافيكس للمرة الأولى في مصر بهذا المستوى الكبير.





وأشار إلى أنه قرر نشر كواليس التحضيرات للمشاهد الخاصة بالمسلسل عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" لكي يظهر للجميع كيفية الوصول لهذا المستوى، الذي ظهر به في المسلسل، وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتى وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل.

وقال عاكف إنَّ المسلسل أجهده بشكل كبير للغاية خصوصاً في ظل حرصه على الظهور بجودة عالية.

وأضاف أنَّ أكثر الصعوبات التي تعرَّض لها في المسلسل بجانب ضيق الوقت هو انتشار فيروس كورونا، نظراً لأن هذه النوعية من المسلسلات تعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية والتي تتطلب وجود فريق العمل في الاستوديو بشكل.

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وتابع: "اضطررنا لتقسيم الفريق إلى مجموعتين واحدة من المنزل تشكل الثلثين، وأخرى تعمل من الاستوديو ونجحنا بنسبة 100% في الانتهاء من الشغل في وقت قياسي وجودة عالية".

وأوضح أن من أبرز الصعوبات التي تعرَّض لها أثناء مونتاج وجرافيك العمل هو كيفية الربط بين المونتاج والجرافيكس وتصحيح الألوان خصوصاً أنه يعتمد في المقام الأول على الخيال، وليس له مرجعية حياتية يتم الاستناد إليها لكونه يعتمد في الأساس على المستقبل والتوقع.

ولفت إلى أن التكنيك الذي تمَّ تنفيذ المشاهد به هو تكنيك عالمي كمشاهد تركيب الروبوت والأطراف الصناعية والدرونز وتعامل الممثلين مع الجرافيكس.





وأكد أن أكثر شيء ساعدهم أيضاً للوصول لهذا المستوى هو التحضيرات لفترة طويلة للوصول لهذا الشكل النهائي الذي ظهر بالعمل فضلا عن إلمام المخرج ياسر سامي بالجرافيكس بشكل كبير "ساعدنا أيضاً كثيراً".

مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف وأحمد وفيق وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي وباسم مغنية ومحمد العمروسي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.



