وزراء الطاقة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق يؤكدون التزامهم التام باتفاق "أوبك+" المزيد

أصدر وزراء الطاقة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق، الجمعة، بيانا مشتركا يؤكدون فيه التزامهم باتفاق "أوبك +" وتفاؤلهم بتحسن الاقتصاد العالمي.

وجاء البيان عقب اتصال هاتفي مشترك بين سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة السعودي والدكتور خالد علي الفاضل؛ وزير النفط الكويتي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة؛ وزير النفط البحريني، والدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط العماني وإحسان إسماعيل وزير النفط العراقي.

وتضمن الاتصال استعراض أهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول.

كما بحث المجتمعون التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

Advertisements

وفي البيان المشترك، أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق "أوبك بلس"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية.

وتوافقوا على ضرورة أن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، بالتعويض عن تلك الكميات.

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".