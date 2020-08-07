سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020.. الجنيه يقاوم العصابات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر سعر البنك المركزي لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار 139.45 جنيه مقابل 144 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت أجهزة الأمن السودانية، مطلع الشهر الجاري، قد ألقت القبض على عناصر أجنبية يتاجرون في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع لتخريب الاقتصاد السوداني،وفق بيان لجنة محاربة الفساد الحكومية.

وقالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال السودانية في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: "حصلنا على معلومات تفيد بنشاط عناصر أجنبية في الاتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد السوداني".

وأضافت بعد أن تحصلت اللجنة وبناءً على شكوى للنيابة العامة، قامت الشرطة بمداهمة مقر المشتبه بهم بأحد الفنادق مطلع الأسبوع، وتم ضبط ٢٦٦ ألف دولار أمريكي مع متهمة (أجنبية) والتي حاولت قبل القبض عليها تقديم رشوة لقوة الضبط قدرها ١٤ ألف دولار.

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وأكدت اللجنة عزمها على مواجهة أي تخريب للاقتصاد السوداني والذين يضمرون الشر للبلد وثورته وسلطته الانتقالية.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم بالسوق السودانية، 160 جنيها، فيما جاء على شاشات بنك السودان المركزي عند سعر 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل في التعاملات المبكرة اليوم 174.30 جنيه في السوق الموازية، و72.22 جنيه للشراء، و72.58 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي بحسب متعاملين في سوق الصرف السودانية، صباح الجمعة، 37.35 جنيه في السوق السوداء، بينما جاء السعر الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في السوق الموازية (السوداء) 38.85 جنيه، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء عند مستوى 261 جنيها، وسجل سعره الرسمي لدى بنك السودان المركزي 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.