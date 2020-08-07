ديما صادق لنصرالله: إنتفت علة وجودك بالحياة

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"الخليج 365" من بيروت: علقت الاعلامية اللبنانية ديما صادق على الكلمة المرتقبة لامين عام حزب الله، حسن نصرالله، اليوم تعليقا على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وراح ضحيته الالاف بين قتيل وجريح.

وتساءلت ديما صادق، في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة “نصرالله شو طالع يقلنا بعد اللي صار شو عنده شي يقلنا ياه؟ بده يقلنا انه هو موجود ليحمينا من اسرائيل؟”.

ثم توجهت ديما صادق الى نصرالله قائلة “أنت طالع اليوم بصفتك انت قائد المقاومة اللي هي ضد اسرائيل” واضافت ديما صادق “انت انتفت علة وجودك بالحياة”.

وأكلمت: "انت والمنظومة التي تحميها فعلتم بنا ما لم تجروء إسرائيل على فعله".

وتابعت ديما صادق أسألتها لنصرالله في ظل سيطرة عناصره الأمنية على المرفأ قائلة: “ما كان معك خبر في كان نص قنبلة نووية بالمرفأ؟ اذا كان ما معك خبر شو لكم معنى بالحياة اذا الدنيا كلها عارفة انه المرفأ ماسكه امنيا حزب الله وما معكم خبر طب انت شو علة وجودك بالحياة؟”.