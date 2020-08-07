شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى "مفرهدة" بسبب الحمل فى محل مستلزمات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والإرهاق في محل مستلزمات الأطفال حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها علي كرسي رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة علي حسابها بموقع انستجرام ونالت الصورة 1.7 مليون إعجاب.

ومن المقرر أنه فى الأيام القليلة المقبلة ستلد كاتي طفلتها الأولي من خطيبها النجم العالمى لأورلاندو بلوم والذي كشف أنه متحمس جدا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتى بيرى، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.

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واستكمل بلوم حديثه قائلا إن أكثر ما يتنظره بشدة، هو رعايته لطفلته وأنه سيستيقظ ليلا والناس نيام ليرعي طفلته ويحضر لها "الرضعة" ويطعمها بينما يكون العالم في حالة سكون بينما هو مستيقظ يرعي ابنته.

يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار ، حيث استطاعت كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ البومها الجديد و كأن كاتي بيري ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.