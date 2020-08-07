شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: وعد منا يا بيروت يا ست الدنيا سنعود بعد هذه الكوارث لنملأ الدنيا فرحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم اللبنانى راغب علامة على كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف المصابين، موضحا أن لبنان سيعود مرة أخرى ليملأ الدنيا فرحا، بعد تلك الكوارث التى تمر بها.

ونشر راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو لفتاة في جلسة تصوير خلال انفجار بيروت: "يا حبيبتنا يا بيروت. يا ست الدنيا. وعدُ منا بأننا سنعود بعد هذه الكوارث لنملأ الدنيا فرحاً. نعدك يا حبييتنا يا بيروت بأن بعد الظلام سيكون لنا أضواء في كل مكان"، وأضاف: "رحم الله الضحايا وألهم الشعب اللبناني الصبر لأن فجر الحياة سوف يظهر عاجلاً أم آجلاً وبعد العسر يسرا بإذن الله تعالى".

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راغب علامة عبر تويتر

وكان الفنان راغب علامة، أعرب عن شكره الشديد للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد زيارته العاصمة اللبنانية "بيروت" الذى أعلن عن مؤتمر دولى لجمع المساعدات إلى الشعب اللبنانى، حيث علق علامة، عبر تويتر، قائلا: "شكرا ماكرون".

يشار إلى أن النجم اللبنانى راغب علامة، واصل هجومه الشديد على مسئولى بلاده بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف المصابين، معلقا على تصريحات أحد الخبراء الروس بأن انفجار المرفأ ناجم عن 300 طن مواد متفجرة خطرة، واصفا هؤلاء المسئولين بـ"المجرمين" الذين تستروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها فى مكان آمن، مطالبا بأتن تعلّق المشانق لهم.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "حسب الخبير الروسى الانفجار ناجم عن 300 طن، يعنى هناك 2400 طن قد اختفت والحمد لله من العنبر، هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة 6 سنوات، يعنى أن المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها فى مكان آمن، يجب أن تُعلّق المشانق، لا ترحموا من قتلوا الناس فى بيروت".