شكرا لقرائتكم خبر عن John Wick يعود من جديد بجزء خامس قبل إصدار الرابع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة Lionsgate الشهيرة الضوء الأخضر لسلسلة الأكشن الشهيرة John Wick بطولة النجم العالمي كيانو ريفز، لاستكمالها في جزء خامس جديد، بالرغم من عدم الانتهاء من تصوير الجزء الرابع المقرر طرحه عام 2022.

وقررت الشركة المنتجة لسلسلة John Wick، تصوير الجزء الخامس عقب الانتهاء من تصوير الجزء الرابع في العام المقبل، على أن يطرح الجزء الرابع في يوم 27 مايو عام 2022، والجزء الخامس يطرح العام الذى يليه.

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ونجحت السلسلة الشهيرة في تحقيق إيرادات عالية عقب طرح الجزء الثالث الأخير بإجمالي إيرادات 584.2 مليون دولار، وهو ما دفع الشركة لإنتاج جزأين جدد لاستكمال السلسلة الشهيرة.

وتدرس شركة الإنتاج طرح المسلسل التلفزيوني الذي يسرد قصة الفيلم ويأتي بعنوان Starz John Wick The Continental عقب الانتهاء من عرض الجزء الرابع، وهو ما سيدفع بتأجيل الجزء الخامس لوقت آخر.

ويصور النجم العالمي كيانو ريفز حالياً، الجزء الرابع من سلسلة Matrix لصالح شركة Warner Bros، وفيلم Village Roadshow في برلين، ومن المقرر اللحاق باستكمال تصوير الجزء الرابع من فيلم John Wick نهاية العام الحالى.