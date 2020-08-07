شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة والكليب.." ضارب عليوى" تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من طرح كليب "ضارب عليوى" للفنان مصطفي شوقى شهدت منصات التواصل الاجتماعى جدلا كبيرا بين الجمهور الذى قارن بين كليب "ضارب عليوى" وسابقه "ملطشة القلوب". خاصة فيما يتعلق بالموديل الراقصة التى ظهرت في الكليب وبعد هذا الجدل تفاجئ الجمهور بنسخة جديدة من الأغنية بدون الراقصة ليندا والمفاجأة أنها نالت استحسان المتابعين أكثر. Advertisements المنتج نصر محروس قال إن النسخة الجديدة من الكليب جاءت بناء على رغبة الجمهور، وعلق قائلا: طلبات الجمهور أوامر فى المقابل كشفت ليندا الراقصة فى تصريحات لـ«الخليج 365» أنها فوجئت بهذا التصرف، وقالت إنه تم استغلالها لنجاح الأغنية بعدما تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة، وأنها رفضت المشاركة ببدلة الرقص لأن الكليب سيتم مشاهدته فى بيوت الأسر المصرية في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة والكليب.." ضارب عليوى" تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.