شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تطوف شوارع بيروت وتؤكد للأهالى: مش أول مرة نمر بظروف صعبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي على مؤازرة الشعب اللبناني في محنته الأخيرة بعد تفجير بيروت، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال النزول إلى الشارع ومشاركة أهالي بيروت المتضررين آلامهم بمحاولة التخفيف عنهم، حيث ظهر ذلك جلياً خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، كما حرصت على بث الأمل فى نفوس الموجودين بالتأكيد على أن تلك ليست المرة الأولى التى يعانى فيها لبنان ثم يثبت شعبه صرامته وقوته.





وكانت النجمة ماجدة الرومى علقت على حادث انفجار مرفأ بيروت، والذى وقع الثلاثاء الماضى، وخلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين فى وقت سابق من خلال حسابها على إنستجرام.





ونشرت المطربة اللبنانية وقتها صورتها خلال تقبيل علم لبنان، وعلقت قائلة: "أَكْثَر عُيُون حَزِينَةٌ هِيَ عُيُونٌ لُبْنَان".

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ماجدة الرومى

من ناحية أخرى ما زال لبنان يعيش في أصداء كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف عشرات الضحايا وآلاف المصابين، وأظهرت صور جديدة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية آثار الدمار على مرفأ بيروت ومشاهد تنبأ بكارثة جديدة، حيث نقلت الصور امتزاج أطنان من القمح والذرة المخزّنة في المرفأ مع الأتربة والركام بعدما دمّر الانفجار الضخم جزءاً منها.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى تدمير جانب كبير من القمح والذرة المخزنة ما يثير خشية اللبنانيين من انقطاع الخبز فى بلد يعانى أساساً من غلاء الأسعار، وأزمات اقتصادية متتالية.