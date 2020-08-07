شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حاتم فهمى من كواليس تسجيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب حاتم فهمي خلال فيديو من كواليس تسجيل ألبومه الجديد رفقة الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام، أثناء غنائه جزءًا من أشهر أغنياته "مش من حقك" التى حققت نجاحا كبيرا، ووعد حاتم جمهوره بالتواجد دائما دون انقطاع عن طرح الأغنيات مرة أخرى.

وقرر حاتم طرح ألبومه الجديد الذي قارب على الانتهاء من تسجيله على طريقة السينجل عن طريق أغنية كل فترة.

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ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.