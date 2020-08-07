شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تركيب دعامتين بالقلب..سعد الصغير :أنا الحمد لله زى الفل عمر الشقى بقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المطرب الشعبى سعد الصغير لأزمة صحية منذ أيام قليلة نقل علي أثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وبناء على الفحوصات والتحاليل الطبية، تم تركيب دعامتين بالقلب، وفى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قال الصغير : الحمد الله تخطيت الأزمة، وعدت إلى حياتى الطبيعية، فقد مرت الأزمة على خير، وأضاف الصغير أن سبب إخفائه الخبر، هو رغبته فى ألا يقلق أصدقائه والمقربين منه.

فى سياق مختلف أكد الصغير أنه يجهز حاليا لأغنية سنجل جديدة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، عقب الإستقرار على موعد لطرحها.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير فى الدراما هو مشاركته فى مسلسل "ولاد إمبابة" الذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودى وبوسى شاهين ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات ، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية

يذكر أنّها المرة الثالثة التى يواجه فيها سعد الصغير أزمة صحية. إذ تعرض عام 2011 لأزمة أدخلته العناية المركزة نتيجة نزيف حاد فى القولون.