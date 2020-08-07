شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى شاب مستهتر فى "حلم سوسن" وهذه عائلته فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل ايقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالة البيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.



احمد فهمى

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فاتنازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والده الذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعد ذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.



عمرو عبد الجليل

وكان أحمد فهمى قد أكد لـ"الخليج 365" أن فكرة الفيلم الجديد "حلم سوسن"، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى "الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.