محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة لابنتها، في أثناء الاستعداد للولادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت فيفي وابنتها من داخل غرفة الولادة بأحد المستشفيات.
يشار إلى أن هنادي، ابنة فيفي عبده، وضعت مولودا جديدا قبل يومين، وشكرت فيفي جمهورها وزملاءها في فيديو عبر إنستجرام، بعد تقديم التهنئة لها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي عرض رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنجابها.. فيفي عبده تنشر صورة ابنتها داخل غرفة الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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