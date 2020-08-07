سيرين عبد النور :"الله يخلصنا من هالسنة الشيطانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن استيائها من عام 2020، بسبب الكوارث التي وقعت خلالها. وعلقت عبر حسابها بموقع "تويتر"، على الهزة الأرضية التي أصابت دولة الجزائر اليوم. وكتبت سيرين: "الله يخلصنا من هالسنة الشيطانية، الله يحمي الجزائر". يذكر أن دولة لبنان تعرضت يوم الثلاثاء الماضي لانفجار ضخم، أدى إلى إصابة وقتل الكثير من الشعب اللبناني.

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