نيكول سابا توجه رسالة قاسية لمساندي الحكومة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة نيكول سابا، على توجيه رسالة قاسية لكل من يساند النظام الحالي في لبنان.
وكتبت سابا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "يا الله وينك تنتقم من هؤلاء الكلاب الفاسدين، وتطفّي قلب الأمهات المقهورين، شئ بيبكّي وبيسلخ سلخ!! إذا بعد حدا بدو ينادي بزعيم أو يدافع عنه رح يكون فاسد أكتر منه، خليلكن ياهم لهالمجرمين عم يتفرجوا على هذه الجريمة اللي صارت ببيروت وبشعبها! الله ينتقم منكن واحد واحد وتتشردوا على الطرقات".
جدير بالذكر أن مرفأ بيروت شهد الثلاثاء الماضي، انفجارًا ضخمًا، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
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