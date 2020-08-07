كارول سماحة توجه الشكر لمصر على موقفها مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :
حرصت الفنانة كارول سماحة، على توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول، لوقوفها بجانب لبنان فى الأزمة التي تمر بها حاليا.
وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "من القلب شكرا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا.. شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك محمد السادس المغرب، شكرا السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، إيران، العراق، كردستان، شكرا فرنسا".
جدير بالذكر أن مرفأ بيروت شهد الثلاثاء الماضي، انفجارًا ضخمًا، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
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