كارول سماحة توجه الشكر لمصر على موقفها مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

حرصت الفنانة كارول سماحة، على توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول، لوقوفها بجانب لبنان فى الأزمة التي تمر بها حاليا.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "‏من القلب شكرا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا.. شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك ‎محمد السادس المغرب، شكرا السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، إيران، العراق، كردستان، شكرا ‎فرنسا".

جدير بالذكر أن مرفأ بيروت شهد الثلاثاء الماضي، انفجارًا ضخمًا، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.