فيديو| أحمد عز ومحمد ثروت يهنئان محمد إمام بمولودته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأ الفنانان أحمد عز ومحمد ثروت، الفنان محمد إمام، بقدوم مولودته الجديدة "قسمت"، من خلال مقطع فيديو نشره "ثروت"، عبر حسابه بـ"إنستجرام".
وظهر الثنائي من كواليس مسرحية "علاء الدين"، وقال له خلال الفيديو: "مبروك يا أبو إمام، تتربى في عزك يا حبيبي، لازم تجيبها المسرح عشان تتودك على الشغلانة".
ورُزق الفنان محمد إمام بمولودته الثانية "قسمت"، يوم الخميس الماضي، بعد أن رُزق بابنته الأولى خديجة في منتصف عام 2019، ودائما ما ينشر صورا عن تغير حياته، بعد قدومها للحياة.
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