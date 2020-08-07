فيديو| يغني "مش من حقك".. حاتم فهمي في كواليس تسجيل ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر المطرب حاتم فهمي فيديو جديدا من كواليس تسجيل ألبومه الجديد، رفقة الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر حاتم في أثناء غنائه جزءا من أشهر أغنياته "مش من حقك"، التي حققت نجاحا كبيرا، ووعد حاتم جمهوره، مؤخرا، بالتواجد دائما دون انقطاع عن طرح الأغنيات مرة أخرى.

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وعلق حاتم على الفيديو: "مع صحبي وحبيبي الموزع أحمد عبدالسلام، من الاستوديو، إن شاء الله تسمعوا شغلنا مع بعض قريب".

وقرر حاتم طرح ألبومه الجديد، الذي قارب على الانتهاء من تسجيله على طريقة أغنية كل فترة.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، إذ يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين أحمد حسين وهاني يعقوب وكريم عبد الوهاب ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.