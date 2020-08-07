بينها "The Twilight" و"Thugs of Hindostan".. أفلام سهرة الجمعة على الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 7 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Star Wars Episode VIII The Last Jedi، إنتاج عام 2017، بطولة ديزي ريدلي، مارك هاميل، جون بويجا، آدم درايفر، كتابة وإخراج ريان جونسون.

الفيلم هو جزء من الملحمة الفضائية الأسطورية، هو الجزء الثاني من الثلاثية المكملة لسلسلة حرب النجوم الأصلية، ويتتبع الفيلم رحلة "ري"، الاستثنائية مع فين وبو ولوك سكاي ووكر.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Resident Evil: Afterlife، بطولة ميلا جوفوفيتش، ألي لارتر، وينتورث ميلر، شون روبرت، ومن إخراج بول أندرسون.

تدور أحداث الفيلم، في عالم دمرته عدوى فيروسية، حولت الضحايا إلى أحياء أموات، تواصل أليس رحلتها للبحث عن ناجين لتقودهم إلى بر الأمان، الفيلم هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام ريزدنت إيفل وهو أيضا أول جزء في هذه السلسلة يتم إصداره بتقنية 3d.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، الفيلم الأكثر شهرة The Twilight Saga : Eclipse، إنتاج عام 2010، بطولة كريستين ستيوارت، روبرت باتينسون، تايلور لوتنر، برايس دالاس هوارد، ومن إخراج ديفيد سليد.

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الفيلم مأخوذ عن رواية "خسوف"، للكاتبة ستيفاني ماير، وهو الثالث من سلسلة أفلام ملحمة الشفق.

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1، إنتاج عام 2012، بطولة كريستين ستيوارت، روبرت باتينسون، تايلور لوتنر، إخراج بيل كوندون.

بعد الزواج وشهر العسل وولادة طفلة يتسببون في تطورات مزلزلة غير متوقعة لبيلا وإدوارد وكل الأشخاص العزيزين على قلبيهما، بالإضافة إلى تعقيدات جديدة تتعلق بالمستذئب جيكوب بلاك.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الخيال العلمي AVPR: Aliens vs Predator - Requiem، إنتاج عام 2007، بطولة كريستين هاجر، ريكو إيلزورث، جوني لويس، ستيفن باسكوال، ومن إخراج جريج ستروس، كولين ستروس.

تدور قصة الفيلم، حول المخلوقات الأكثر شهرة لإثنين من أكثر الأفلام رعبا في تاريخ السينما، تطلق معركتها الأكثر وحشية على الإطلاق.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Thugs of Hindostan، إنتاج عام 2018، بطولة أميتاب باتشان، عامر خان، كاترينا كيف، جاكي شروف، تأليف وإخراج فيجاي كريشنا.

يتحدث الفيلم عن حياة الغوغاء في الهند قبل الاستقلال، ويحكي قصة رجلين أحدهما يتملكه حب لأمته بينما ينغمس الآخر في حبه للسلطة.