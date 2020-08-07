أورتيجا يطلق على مولوده الجديد هذا الاسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن مغنى المهرجانات أورتيجا، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، عن استقبال مولوده الجديد.
ونشر أورتيجا صورة لغرفة زوجته في المستشفى، بعد تزيينها، بـ"البلالين" وصور كرتونية تشير إلى نوع المولود.
وكتب في تعليقه على الصورة "الحمدُ لله على تمام النعمة واكتمال المنّة رزقت اليوم بمولودٍ جديدٍ ولله الحمد من قبل ومن بعد وحمد لله على سلامتك يا أم (غالي) يا حبيبة قلبي".
جدير بالذكر أن أورتيجا أعلن قبل ساعات عن استعداده لتقديم عمل فني جديد يجمعه بالفنان عمر كمال.
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