فيديو| ماجدة الرومي تعتذر للشباب: سلمناكم بلدًا لا سيدًا ولا حرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهرت الفنانة ماجدة الرومي، متأثرة في لقاء أجرته مع قناة mtv اللبنانية، خلال تواجدها في محيط الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووجهت "ماجدة"، الشكر للشباب اللبنانيين الذين تطوعوا لتنظيف الشوارع من آثار الانفجار، قائلة: "جاية أقول إن هيك بلد فيها الشباب ماسكين المكانس وينظفون البلد هيدا بلد ما بيموت، متحملة كل شي من سنة 75.. شباب كبر قلبي".

وأضافت: "حسيت حالي لبنانية من زمان ما حسيت هادا الإحساس، الشباب والصبايا إنتوا الأمل جاية أعتذر منكم لأنه سلمناكم بلد لا سيد ولا حر ولا مستقل".

ووقع الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.