"الشرنوبي" يحتفل بعيد ميلاد محمد إبراهيم يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعيد ميلاد الفنان محمد إبراهيم يسري، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام".
وعلق الشرنوبي، على الصور قائلًا: "أجدع وأرجل صاحب في الدنيا، كل سنة وأنت طيب، يا رب تحقق السنة دي كل اللي بتتمناه وتبقى أهم واحد في شارع النيل".
الفنان الرحل إبراهيم يسري، أنجب ابنيه محمد وهنا، وعرف محمد طريقه للتمثيل مبكرًا، وقبل رحيل والده، وشارك في أكثر من مسلسل، منها: "شمس يوم جديد"، و"قاتل بلا أجر"، و"الداعية".
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